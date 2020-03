Futebol francês é suspenso até novo aviso

Na última quinta-feira, já foram dados passos muito importantes no futebol mundial e na Europa para combater a crise do coronavírus. Nesta sexta-feira, as duas principais ligas restantes paralisaram as atividades.

O Conselho de Administração da LFP se reuniu para analisar a situação atual do COVID-19 e decidiu o que muitos estavam pedindo e a coisa mais lógica no momento, ou seja, a suspensão do futebol.

Assim, todos os jogos da Ligue 1 e Ligue 2 (Primeira e Segunda Divisão) foram suspensos até novo aviso, uma vez que não foi dada data para a competição retornar ao seu curso.

"Após os anúncios do Presidente da República Francesa, a fim de responder à crise da saúde associada ao COVID-19, o Conselho de Administração da LFP decidiu por unanimidade suspender imediatamente os campeonatos Ligue 1 Conforama e Ligue 2 Domino's até novo aviso ", disse a LFP no comunicado.

O anúncio ainda inclui: "Como o presidente apontou ontem, o interesse coletivo deve ser colocado acima de tudo. A urgência agora é parar a epidemia, proteger os mais vulneráveis e evitar deslocamentos. Após a reunião programada pela UEFA em 17 de março, o Conselho de Administração da LFP se reunirá".

Esta decisão na França é tomada quase de modo simultâneo com a da Alemanha. Poucos minutos antes, a Bundesliga também anunciou a suspensão de suas competições da próxima terça-feira (17) até 2 de abril.