G6, G7 ou G8 no Brasileirão? Como ficam as vagas de classificação à Libertadores 2021

Em uma das edições do Brasileirão mais imprevisíveis dos últimos tempos , a briga por uma vaga na Libertadores está mais viva do que nunca. Enquanto São Paulo, Internacional, Atlético-MG e Flamengo continuam na luta pelo título, outras equipes esperam para ver quantas vagas para a Libertadores estarão disponíveis ao fim da competição .

Naturalmente, os seis primeiros colocados se classificam para o torneio continental : do campeão nacional até o quarto lugar, todos vão diretamente para a fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto disputam a pré-Libertadores. Isso pode mudar, porém, após as decisões da Copa do Brasil e da edição atual da Libertadores da América.

Cada uma das competições abre uma vaga direta na fase de grupos para seu vencedor. No caso da Copa do Brasil, por exemplo, Palmeiras e Grêmio irão fazer a final do torneio . Independente do vencedor, no momento, se o clube campeão estiver entre os seis primeiros colocados, uma vaga na Libertadores para o sétimo colocado se abre . Vale lembrar que o vencedor da Copa do Brasil ganha vaga direta para a fase de grupos.

Como a final da atual edição do torneio continental foi brasileira, disputada entre Palmeiras e Santos , já estava certo antes mesmo do título do Palmeiras que teremos oito times do país classificados para a Libertadores 2021 .

Disputando as vagas na competição continental ainda estão Corinthians, Santos, Red Bull Bragantino e até Ceará e Atlético-GO.

O Brasileirão acaba com G6 se:

O vencedor da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) e o vencedor da Libertadores (Palmeiras) terminarem fora do G-6. No momento, o Palmeiras é o sétimo (com duas partidas a menos) e o Grêmio é sexto. O Brasileirão acaba com G7 se:​

O vencedor da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) terminar no G-6, mas o vencedor da Libertadores (Palmeiras) terminar fora do G-6; O vencedor da Libertadores (Palmeiras) terminar no G-6, mas o vencedor da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) terminar fora do G-6; O Brasileirão acaba com G8 se:​

O vencedor da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) e o vencedor da Libertadores (Palmeiras) terminarem no G-6; Classificados para a Libertadores 2020:​

Via Copa do Brasil: Palmeiras ou Grêmio; Via Campeonato Brasileiro: Internacional; Via Libertadores: Palmeiras; Como está a situação de momento no Brasileirão?

Se a competição acabasse agora, São Paulo, Internacional, Atlético-MG e Flamengo estariam classificados para a fase de grupos da Libertadores, assim como o Palmeiras, campeão da Libertadores; Fluminense e Grêmio jogariam a pré-Libertadores.

O vencedor da Copa do Brasil, independente de quem seja, abriria uma vaga para o sétimo colocado do Brasileirão jogar a primeira fase do torneio continental.