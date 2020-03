Gabigol 2020, a versão melhorada do artilheiro

Gabigol voltou do futebol internacional para brilhar intensamente no Brasil. Em 2019, o atacante do Flamengo balançar as redes mais do que ninguém no Brasileirão e na Libertadores.

O jogador de 23 anos somou, ao todo, 43 gols em 57 partidas na temporada passada. A média ficou em 0,75 por jogo. Considerando os 4.762 minutos em campo, marcou um a cada 110 minutos.

No Brasileirão, Gabigol foi o artilheiro ao marcar 25 vezes em 29 partidas. Na Libertadores, recebeu o prêmio com seus nove tentos em 12 jogos.

Pois 2020 começou e o jogador parece querer manter o ritmo do ano anterior - ou aumentar. Já são onze gols em 12 partidas disputadas, média de 0,91 a cada confronto.

Se levarmos em consideração os minutos em campo (1080), o atacante balança as redes adversárias a cada 98 minutos e já marcou em todas as competições das quais participou nesta temporada.

Nota-se uma leve melhora no aproveitamento diante dos goleiros, mas vale lembrar que o nível de exigência em época de campeonatos estaduais é outro. Com os oito marcados no Campeonato Carioca, já lidera a lista de artilheiros.

Também cabe recordar que já começou a Libertadores da América e que o jogador participou da conquista da Recopa e da Supercopa do Brasil, com níveis mais elevados de dificuldade.

Desde que chegou a Gávea, o atacante conquistou Libertadores (2019), Brasileiro (2019), Carioca (2019), Recopa Sul-Americana (2020) e Supercopa do Brasil (2020).