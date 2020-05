Gabigol e Babu fazem “mágica” com álcool em gel do Flamengo; veja

Ao longo da última edição do programa Big Brother Brasil, Gabigol foi um dos vários jogadores de futebol que não escondeu sua torcida por Babu. E Babu jamais escondeu sua torcida pelo Flamengo.

Ainda que à distância, por causa do isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, eles conseguiram se encontrar. Foi em uma das tantas lives que vem acontecendo no Instagram, e desde cedo foi possível notar o entrosamento da dupla.

Vestido com uma camisa do Flamengo, Babu escutou Gabigol lhe prometer mais um uniforme antes de pegar um álcool em gel com o rótulo do clube carioca. Como já tinha também o seu aparato em casa, o ex-BBB pediu para o atacante lhe jogar o álcool em gel. Retratos de um mundo em quarentena.