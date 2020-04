De Neymar a Rodrygo, quantos milhões o Santos ganhou em vendas?

A fábrica de craques da Vila Belmiro é uma das mais conhecidas do mundo, e nos últimos anos serviu muito bem à causa santista. Seja dentro de campo ou no aspecto financeiro.

Desde Robinho e Diego, passando por Neymar e Gabigol, mas incluindo um total de 172 garotos, o Santos recebeu mais de R$ 530 milhões.

Os valores são creditados a uma pesquisa feita pelo UOL, que levou em conta apenas os valores que o Santos teve direito em cada negócio.

Confira, abaixo, os jogadores de base que o Santos negociou neste Século XXI.

Rodrygo

O jovem atacante, hoje no Real Madrid e vencedor da edição 2020 do prêmio NxGn, é a maior venda oficial do Santos. Os Blancos pagaram R$ 193 milhões, sendo que R$ 172 milhões foram para o Santos.

Gabigol

Hoje ídolo no Flamengo, Gabigol foi negociado em 2016 com a Inter de Milão. O clube italiano pagou o equivalente a R$ 100 milhões, sendo que o Peixe lucrou R$ 65 milhões.

Neymar

Os valores da venda de Neymar para o Barcelona, em 2013, rendem polêmicas até hoje. Oficialmente, ao menos até o momento, a negociação girou no equivalente a R$ 72 milhões, com R$ 50 milhões destinados ao Santos.

Outras vendas no Século