Gabigol rasga elogios e compara: "o Flamengo é o Real Madrid do Brasil"

Artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro com gols, Gabigol era um dos jogadores mais contentes na comemoração do título. Em suas redes socias, o atacante fez uma publica que diz ser o "homem mais feliz do mundo".

Com sete títulos no currículo vestindo as cores do Flamengo, o atacante brincou e disse que o presidente Rodolfo Landim prometeu uma estátua em sua homenagem.

"Eu brinquei com o presidente, eu falei que ele está me devendo uma estátua, ele falou que vai fazer. Ele me prometeu, vamos ver se saí. Esse título foi muito especial para mim, eu juro para vocês sou o homem mais fez do mundo".

Empolgado, Gabigol rasgou elogios ao Flamengo e comparou o Rubro-Negro com o Real Madrid.

"Chegar no Flamengo não é algo fácil, o Flamengo é o Real Madrid do Brasil, é onde todos os jogadores querem estar. Ou você não acha que os jogadores do São Paulo não querem estar no Flamengo ou do Grêmio? Todo mundo quer estar aqui".