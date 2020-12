Gabriel Jesus e Kyle Walker, positivos para COVID-19

Os jogadores de futebol do Manchester City, Gabriel Jesus e Kyle Walker, testaram positivo para o coronavírus, confirmou o clube inglês.

Dois outros funcionários do clube também tiveram resultados positivos nos testes semanais da Premier League.

De acordo com o City, os quatro serão mantidos em isolamento seguindo o protocolo do campeonato inglês e do governo britânico.

"Todos no clube desejam o melhor aos nossos companheiros, bem como uma recuperação rápida durante o período de Natal, antes que possam voltar a trabalhar, treinar e jogar", acrescentou o City em um comunicado.