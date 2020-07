Jesus, Paquetá e quem mais pode jogar a Olimpíada como sub-24?

Após a confirmação da Fifa , o Coi (Comitê Olímpico Internacional) oficializou que o torneio de futebol masculino na Olimpíada de Tóquio, em 2021, permitirá jogadores de até 24 anos. A alteração foi feita pelo adiamento da competição devido a pandemia da Covid-19.

Desta forma, diversos jogadores que participaram da classificação do Brasil para a competição e terão 24 anos em 2021 poderão tentar o bicampeonato para o Brasil no Japão. Outros atletas, como Gabriel Jesus, Paqueté e David Neres, podem ser incluídos na lista.

Na última lista de André Jardine, antes da paralisação, onze jogadores convocados terão 24 anos em julho de 2021, quando o torneio começa.

Confira os principais jogadores beneficiados com a mudança e podem estar disponível para a disputa do ouro olímpico:

Goleiros: Lucas Perri (São Paulo), Ivan (Ponte Preta) e Cleiton (RB Bragantino).

Laterais: Caio Henrique (Atlético de Madrid) e Ayrton Lucas (Spartak Moscou).

Zagueiros: Gabriel (Lille), Luiz Felipe (Lazio) e Lyanco (Torino).

Meias: Lucas Paquetá (Milan), Bruno Guimarães (Lyon), Matheus Henrique (Grêmio), Gérson (Flamengo), Maicon (Shakhtar Donetsk) e Wendel (Sporting).

Atacantes: David Neres (Ajax), Gabriel Jesus (Manchester City) e Richarlison (Everton).

Mesm com a liberação dos jogadores nascidos em 1997 atuarem em Tóquio, a seleção olímpica deve ser desfalcada pela seleção principal. A Copa América também foi adiada em um ano e pode haver conflito de datas.

Para a disputa da Copa América de 2019, Tite convocou Paquetá, Jesus, Neres e Richarlison. Na convocação para as eliminatórias, em março, a lista da seleção principal tinha Ivan, Bruno Guimarães e Gabriel Jesus. Vale ressaltar que as eliminatórias foram adiadas e Tite fará uma nova convocação para a disputa por uma vaga na Copa do Mundo do Qatar em 2022.