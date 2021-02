"Gallardo esteve a horas de ser treinador do Barcelona"

Para muitos argentino, Marcelo Gallardo é o melhor treinador da América do Sul. O 'Muñeco', que empilhou títulos com o River Plate, esteve na mira de clubes como Real Madrid e Barcelona.

Em relação ao time da catalunha, Mariano Juan revelou em declarações a 'ESPN' que o técnico esteve muito perto de aterrizar na 'Can Barça' depois da derrota na final da Libertadores 2019.

"Depois de jogar contra o Flamengo, ele falou com Eric, ex-diretor esportivo do clube, e Abidal, por telefone. E Gallardo explicou que se começasse a pré-temporada com o River, não iria para o Barcelona. Nesse meio tempo, Valverde venceu alguns jogos e a negociação esfriou, porque o clube não iria mandá-lo embora", disse.

"Ele foi o escolhido. Abidal jogou junto com ele na França e por isso ligou para ele. Sou amigo dele e mordo a língua muitas vezes, conto porque chegou a hora. Gallardo disse que não ia a Barcelona após começar a pré-temporada", revelou.