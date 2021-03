Gallardo recusou uma oferta da Arábia Saudita... de 7,5 milhões de euros por temporada

Ao longo dos últimos anos, Marcelo Gallardo se converteu em um dos treinadores mais bem avaliados do mundo do futebol graças aos seus resultados no River Plate.

Os diversos títulos conquistados com o 'Millonario' e o estilo de jogo do conjunto argentino colocaram o 'Muñeco' na mira do futebol internacional, embora o ex-jogador tenha sempre se mostrado fiel ao clube do Monumental.

Apenas uma oferta de um grande da Europa poderia fazer o coração de Gallardo balançar, já que dinheiro não é algo determinante para o treinador, que recentemente recusou uma oferta milionária.

Segundo informações da 'TNT Sports', o atual treinador o River Plate teria dito 'não' a uma proposta de um clube da Arábia Saudita de cerca de 7,5 milhões de euros por temporada.

Cabe recordar que desde a sua chegada ao River, a equipe conquistou uma Copa Sul-Americana e duas Copas Libertadores da América.