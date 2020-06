O sonho de Balotelli se transformou em pesadelo

A carreira de Mario Balotelli sempre foi uma montanha-russa, cheia de pontos altos e baixos, viradas inesperadas e outras surpresas ao longo do caminho. Talvez o ponto mais alto desta trajetória tenha sido a Eurocopa de 2012, quando a Itália ficou com o vice-campeonato.

Desde então, Balotelli nunca mais performou em tão alto nível em nenhum dos clubes pelos quais passou. Para seu irmão, Enock Barwuah, o atacante "joga apenas com 30%" de seu talento, disse em entrevista ao calciomercato.com. Ele acrescentou afirmando que se ele jogasse com 100% "seria imparável".

O atacante italiano parece saber que pode dar mais e buscou uma retomada da carreira em sua cidade natal, atuando pelo Brescia. Ele tinha uma proposta do Flamengo para atuar no Brasil, mas preferiu ficar perto da família. Mas o sonho do atacante acabou se tornando um pesadelo.

Balotelli teve que lidar com ataques racistas dos ultras do Brescia (e outros clubes) ao longo de toda a temporada. Com apenas cinco gols em 19 partidas da Serie A, sua esperança de retornar à seleção italiana também não foi correspondida.

"Não é o bastante", disse Roberto Mancini, treinador da Itália ao Sky Sports. "Em termos de qualidade, Mario é um dos melhores por aí. Mas ele tem que entregar mais. No Brescia, ele não fez muito e sabe disso".

Recentemente, Giorgio Chiellini o criticou por sua atuação na Copa das Confederações de 2013. Após resposta dura do atacante, ambos participaram de um programa de televisão na Itália e o zagueiro se desculpou pelas declarações.

Completamente isolado de toda sua família durante a quarentena na Itália, Balotelli revelou em uma live no Instagram admitiu que não está bem. "Se você me passar uma bola hoje, eu não vou conseguir dominar ela de primeira. Eu não toco numa bola há dois meses".

Agora, mais um capítulo conturbado envolve o jogador. O atacante não compareceu aos treinos no dia 26 alegando problemas gastrointestinais e, na noite de segunda-feira (8), enviou um email anunciando que estaria pronto a voltar às atividades no dia seguinte. Porém, ao chegar no CT, ele foi barrado pelo clube, tendo que deixar o local.

Segundo La Gazzetta Dello Sport, o Brescia pretende rescindir contrato com o italiano por sua suposta falta de interesse. O clube alegou que as faltas não foram justificadas e que o atleta teve uma atitude negligente durante o primeiro período de trabalho durante a quarentena, feito em sessões de vídeo entre março e abril.

Mesmo no provável ponto mais baixo desta montanha-russa que é sua carreira, Balotelli ainda desperta o interesse de clubes aqui no Brasil. Além do Flamengo, que procurou o atacante na temporada passada, o Vasco agora parece querer contar com o jogador de 35 anos.

O futuro de Balotelli é incerto neste momento. Aquele enorme potencial parece não mais existir e só ele próprio saberá afirmar para onde os trilhos irão, se seguirá no Brescia ou se ele se aventurará em um novo desafio.