Geromel e Kannemann testam positivo e desfalcam o Grêmio

O Grêmio enfrentará a Universidad Católica nesta terça-feira sem dois de seus principais jogadores. Geromel e Kannemann contraíram Covid-19 e não disputarão o jogo na Arena, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

"O Clube informa que do total de 81 coletas realizadas no último domingo, pelo método RT-PCR, 79 apresentaram resultados negativos. Dois exames tiveram resultados positivos. São eles: os zagueiros Kannemann e Geromel", anunciou o Grêmio.

No comunicado, o departamento médico do Tricolor ainda confirmou que os atletas estão isolados, assintomáticos e farão quarentena de 15 dias. Com isso, eles também ficam de fora do clássico Gre-Nal do próximo sábado, pelo Brasileirão.

Renato deve substituir Geromel e Kannemann por Rodrigues e David Braz. Paulo Miranda está suspenso pela confusão no Gre-Nal da Libertadores e não pode jogar.