VÍDEO: Giudice e Thaisinha comemoram retorno aos treinos

As Sereias da Vila estão de volta após quase cinco meses de ausência. Nesta semana, o elenco do Santos se reapresentou na Vila Belmiro para a realização de testes de Covid-19, com a realização de exames em 24 jogadoras e 7 membros da comissão técnica.

Recuperado de câncer no pescoço e no retroperitônio, o técnico Guilherme Giudice agradeceu o apoio recebido nos últimos meses e já projetou o reinício do Campeonato Brasileiro Feminino de 2020. Com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols, o Peixe recebe o Audax no próximo dia 26, pela 5ª rodada do Brasileirão.

Confira o vídeo com os depoimentos do treinador e da atacante Thaisinha, que exaltam o retorno aos trabalhos da Seria da Vila.