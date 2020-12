O Goiás enfrentou dificuldades na Arena do Grêmio e voltou com sua 12ª rodada em 22 jogos no Brasileirão. Com isso, o Esmeraldino continua na lanterna com 16 pontos.

Confira no vídeo acima o que disse o técnico Glauber Ramos depois da derrota por 2 a 1 em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.