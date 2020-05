Quando Dep.Cali x Palmeiras, final da Liberta, vai passar na TV?

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TV Globo decidiu seguir a programação especial com reprises de jogos históricos. Desde o último dia de 17 de maio, finais históricas de clubes brasileiros vem sendo transmitidas uma outra vez. No próximo domingo (31), os torcedores do Palmeiras poderão relembrar a épica conquista da Libertadores de 1999, contra o Deportivo Cali, da Colômbia.

SOBRE A FINAL DA LIBERTADORES 1999

Depois de uma derrota por 1 a 0 no jogo de ida, realizado na Colômbia, o Palmeiras venceu por 2 a 1 dentro de casa e o título foi definido nas penalidades máximas.

Um dos heróis alviverdes naquela campanha, o goleiro Marcos nem precisou fazer uma defesa: Bedoya acertou a trave e Zapata bateu para fora.

A conquista veio com os seguintes resultados: 14 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas.

O TÉCNICO DO PENTA

Luiz Felipe Scolari era o treinador do Palmeiras na época, e posteriormente teria outras passagens. Aquela conquista o colocou no hall dos maiores ídolos do Alviverde.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Palmeiras: Marcos; Arce (Evair, aos 57'), Júnior Baiano, Roque Júnior e Júnior; César Sampaio, Rogério; Paulo Nunes, Alex (Euller, aos 75'), Zinho; Oséas.

Escalação do Cali: Dudamel; Pérez (Gavíria, aos 84'), Yépes, Mosquera e Bedoya; Viveros, Zapata, Candelo (Hurtado, aos 61'), Betancourt; Bonilla e Córdoba (Valencia, aos 80').