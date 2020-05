Globo reprisa São Caetano x Athletico de 2001

Ainda sem futebol ao vivo no Brasil devido à da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo segue com uma programação especial de reprises de jogos históricos.

No próximo domingo, dia 24 de maio, o torcedor do Athletico-PR vai poder reviver as emoções da conquista do Campeonato Brasileiro de 2001, com a reprise do triunfo por 1 x 0 sobre o São Caetano.

A reprise será transmitida pela TV Globo, na TV aberta, e pelo Globo Play, às 16h de Brasília, com a narração original de Galvão Bueno. A emissora informou que o jogo vai passar somente em Curitiba-PR.

SOBRE A FINAL DO BRASILEIRO DE 2001

Depois que a primeira partida, em Curitiba, terminou 4x2 para o Athlético, a volta em São Caetano já começava com a vantagem do paranaenses.

Na ida quem brilhou foi Alex Mineiro, com três dos quatro gols sendo marcados por ele e, na volta, não podia ser diferente. Alex Mineiro se tornou o nome das finais e voltou a marcar, sendo o autor do único gol da partida, que levou o Athletico ao seu inédito título Brasileiro.

O TÉCNICO DO TÍTULO

Geninho comandou o Athletico por 47 jogos, entre 2002 e 2002. Nestes jogos foram 26 vitórias, 12 empates e nove derrotas. Mais tarde, em 2008, ele volta ao clube paranaense para sua segunda passagem, quando foi Campeão do Estadual de 2009.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do São Caetano: Sílvio Luiz; Mancini, Daniel, Dininho e Marcos Paulo (Müller); Simão, Serginho (Bechara), Adãozinho e Magrão; Esquerdinha (Marlon) e Anaílson. Técnico: Jair Picerni.

Escalação do Athletico: Flávio; Nem, Gustavo e Rogério Corrêa (Igor); Alessandro, Cocito (Pires), Adriano, Kléberson e Fabiano; Kléber (Souza) e Alex Mineiro. Técnico: Geninho.