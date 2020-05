Globo vai passar São Paulo x Liverpool pelo Mundial de 2005: quando será, horário e mais da reprise

Com o futebol ainda paralisado em virtude da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo decidiu seguir a programação especial com reprises de jogos históricos. No próximo domingo, dia 24 de maio, o torcedor do São Paulo vai poder reviver as emoções da conquista do tricampeonato mundial, com a reprise do triunfo por 1 a 0 sobre o Liverpool, em partida disputada em Yokohama no dia 18 de dezembro de 2005.

Veja informações da partida!

QUANDO É? JOGO São Paulo 1 x 0 Liverpool DATA Domingo, 24 de maio de 2020 LOCAL Estádio Internacional de Yokohama, no Japão HORÁRIO 16h (de Brasília) ONDE VAI PASSAR?

A reprise será transmitida pela TV Globo, na TV aberta, e pelo Globo PLay, às 16h de Brasília, com a narração original de Galvão Bueno. A emissora ainda não informou se algum Estado além de São Paulo verá a partida pela TV.

SOBRE A FINAL DO MUNDIAL DE 2005

Depois de ver o Liverpool dominar o início da partida, o São Paulo equilibrou as ações a partir dos 15 minutos do primeiro tempo e chegou ao gol do título aos 26. Fabão descolou lançamento, Aloísio dominou com estilo e deu um passe açucarado para o volante Mineiro fazer o gol mais importante de sua carreira. Dali pra frente, o time inglês pressionou muito em busca do empate, mas parou numa exibição histórica do goleiro Rogério Ceni. Doze anos depois, o mundo era tricolor novamente (e pela terceira vez).

O TÉCNICO DO TÍTULO

Paulo Autuori chegou ao São Paulo para a fase mata-mata da Libertadores de 2005, substituindo Emerson Leão, que foi para o Vissel Kobe, do Japão, após o título do Paulista. Além de levantar o caneco do torneio continental, o hoje treinador do Botafogo conduziu o Tricolor ao topo do mundo. Depois da conquista, também foi para o futebol japonês - assumiu o Kashima Antlers

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do São Paulo: Rogério Ceni; Fabão, Lugano e Edcarlos; Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e Júnior; Amoroso e Aloísio (Grafite). Técnico: Paulo Autuori

Escalação do Liverpool: Reina; Finnan, Carragher, Hyypia e Warnock (Riise); Sissoko (Pongolle), Gerrard, Xabi Alonso, Luís Garcia e Kewell; Morientes (Crouch). Técnico: Rafa Benítez.