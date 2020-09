'Goal': Atlético de Madrid voltou a contactar Cavani

Edinson Cavani e Atlético de Madrid parecem destinados a se encontrar mais cedo ou mais tarde. Os rumores os ligam desde janeiro passado e o assunto continua em aberto mesmo após a contratação de Luis Suárez.

A diretoria 'colchonera' e o próprio Cholo Simeone gostariam de juntar a dupla uruguaia no Wanda Metropolitano. Depois de um ano em que a falta de gols foi o maior obstáculo, o Atleti quer dar um salto à frente com esses dois jogadores que se entendem de algo é de marcar gol.

Na verdade, conforme publicado pela 'Goal' nesta sexta-feira, a direção esportiva do Atlético teria entrado em contato com Cavani novamente para discutir sua possível contratação. Lembremos que o uruguaio está sem clube desde que terminou o contrato com o PSG.

Nos últimos meses tem estado associado a várias equipas e esteve especialmente perto de assinar com o Benfica. Acontece que suas exigências salariais altíssimas regiam a operação.

É claro que Cavani terá que reduzir o salário que ganhava no PSG, de dez milhões de euros líquidos por temporada. Os 'colchoneros' não podem pagar isso a ele, mas acreditam que um acordo pode ser alcançado.

A intenção do Atlético é oferecer um ano de contrato e outro renovável, desde que a equipe de Simeone se classifique para a Champions League. Agora a questão é o uruguaio ir além e diminuir suas exigências.

No entanto, nada disso acontecerá se o clube madrilenho não conseguir achar um destino para Diego Costa, que também recebe cerca de dez milhões de euros. Nem a entidade nem o jogador conseguiram achar destino para ele e o mercado fecha no dia 5 de outubro.