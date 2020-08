Gol de Luan mantém tabus de Rogério Ceni contra o Corinthians

A relação entre Rogério Ceni e Corinthians é marcada por muita rivalidade , partidas marcantes, títulos e tabus. Mas o que começou quando Rogério ainda era goleiro do São Paulo, segue agora em sua nova carreira como treinador. No duelo desta quarta-feira (26), entre Corinthians e Fortaleza , o comandante estava prestes a quebrar duas marcas negativas contra o Timão, mas o gol de Luan impediu que os tabus fossem quebrados.

A partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, aconteceu na Arena Corinthians. Após criar algumas oportunidades no início do jogo, o Alvinegro paulista caiu de rendimento e viu o Fortaleza de Rogério Ceni crescer.

Então, no segundo tempo, o clube nordestino abriu o placar com Romarinho. O resultado seria importante tanto para o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, quanto para Rogério Ceni, pessoalmente. Porém Luan entrou em campo na metade da segunda etapa e acertou um chute de rara felicidade para empatar o placar e dar números finais à partida.

Sem vitórias na Arena Corinthians

Desde que a Arena Corinthians foi inaugurada, em 2014, Rogério Ceni nunca conseguiu vencer uma partida no estádio de seu rival.

Enquanto ainda era jogador do São Paulo, o Tricolor paulista enfrentou o Timão algumas vezes em sua Arena. Porém, o goleiro só esteve em campo em uma delas, em 2015, pela fase de grupos da Libertadores da América. A partida terminou com vitória por 2 a 0 do Corinthians.

Cabe destacar que, até hoje, o São Paulo nunca venceu seu rival na Arena Corinthians. A maior goleada do clássico aconteceu justamente lá, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, com placar de 6 a 1.

Rogério ainda não havia se aposentado oficialmente na data, mas isso aconteceria duas semanas depois do jogo - Denis foi o goleiro na ocasião. A última partida de Rogério pelo São Paulo havia acontecido um mês antes, contra o Santos.

Já como treinador, foram quatro duelos contra o Corinthians: um empate e uma derrota, tanto por Fortaleza quanto por São Paulo.

Sem vitórias como treinador

O segundo tabu é referente apenas à carreira de Rogério como treinador. O comandante também nunca venceu o Timão em sua nova carreira, jogando como mandante ou visitante. Com a partida de ontem, foram oito jogos no total.

Em 2017, ainda pelo São Paulo, foram cinco partidas. Um empate na Flórida Cup, mais dois empates e uma derrota pelo Paulistão, incluindo a eliminação na semifinal da competição, e um revés no Brasileirão.

Já em 2019, pelo Fortaleza, foram duas derrotas, ambas pelo Campeonato Brasileiro.

Jogos de Rogério Ceni como treinador contra o Corinthians

2017 - Flórida Cup: Corinthians 0 x 0 São Paulo

2017 - Campeonato Paulista: São Paulo 1 x 1 Corinthians

2017 - Campeonato Paulista (semifinal): São Paulo 0 x 2 Corinthians

2017 - Campeonato Paulista (semifinal): Corinthians 1 x 1 São Paulo

2017 - Campeonato Brasileiro: Corinthians 3 x 2 São Paulo

2019 - Campeonato Brasileiro: Fortaleza 1 x 3 Corinthians

2019 - Campeonato Brasileiro: Corinthians 3 x 2 Fortaleza

2020 - Campeonato Brasileiro: Corinthians 1 x 1 Fortaleza