Goleiro provoca guerra no Bayern mesmo antes de chegar

A Bundesliga voltou no último final de semana para a alegria dos amantes do futebol. Um dos grandes jogos da reabertura da liga foi o clássico entre Schalke 04 e Borussia Dortmund, que terminou com goleada por 4x0 da equipe de Haaland e cia. Um dos destaques negativos do jogo foi o goleiro reserva do Schalke, Markus Schubert, que falhou em dois gols.

Ele teve que jogar pois o titular da posição, Alexander Nubel, acompanhou a partida apenas do banco de reservas. Nubel é um dos grandes destaques da equipe, mas está passando por um momento conturbado, desde que, em janeiro, foi revelado que ele havia aceitado se juntar ao Bayern de Munique de graça ao final da temporada. O anúncio, claro, causou problemas no Schalke, mas também causou polêmica no Bayern.

Desde que o acordo foi anunciado, Schubert está jogando no lugar de Nubel. David Wagner, treinador da equipe, nunca escondeu que isso aconteceria após a revelação.

"Schubert jogará os próximos jogos. O objetivo é que ele permaneça no gol pelo resto da temporada", disse Wagner à Sky Germany. "Alexander foi informado sobre a decisão. Ele sentiu isso até certo ponto. Foi uma conversa simples e curta".

Porém, após as falhas de Schubert na última rodada, muitos se perguntam se Nubel retomará seu posto de titular para o restante da temporada, visto que o Schalke briga por uma vaga de classificação para a Liga Europa.

No Bayern, Manuel Neuer ainda não assinou uma renovação de contrato. O atual vínculo do quatro vezes goleiro do ano pela UEFA se encerra em 2021, e até agora, as conversas pela extensão não evoluíram.

Além disso, no acordo entre Nubel e o clube bávaro, foi divulgado que o goleiro de 23 anos teria como garantia minutos em campo para motivá-lo a deixar o Schalke. Caso Neuer fique, claro, ele certamente não gostaria muito da ideia de ficar algumas partidas no banco.

Dietmar Hamann, ex-jogador do Bayern, disse que contratar Nubel em meio à renovação de Neuer foi uma péssima ideia, já que daria motivos para o goleiro sair ou aumentar sua exigências para ficar.

"Eles podem ter contratado Alexander Nubel um pouco prematuramente. Eles até prometeram jogos", disse Hamann à Sky Germany. "Se Neuer disser agora: 'Se não renovarmos, sairei no verão', o Bayern pode enfrentar o problema de ter de contratar outro goleiro. É por isso que Neuer agora está em uma posição muito forte e está tentando tirar vantagem disso".

Alguns detalhes das exigências de Neuer na negociação, incluindo a duração do contrato, vazaram para a mídia, causando mais drama em relação à posição do goleiro na Allianz Arena.

“Todas as conversas que tive aqui desde 2011 sempre foram conduzidas com grande confiança. Nunca vazou nada”, disse o goleiro à Bild. “Mas agora há detalhes das discussões atuais na mídia que nem sempre estão corretas. Isso me irrita. Não é assim que eu conheço o Bayern”.

As polêmicas na negociação de renovação e a incerteza quanto ao papel de Nubel na equipe forçaram os chefes do Bayern a insistir repetidamente que Neuer continuará sendo a primeira escolha do clube em um futuro próximo.

Apesar de Neuer seguir sendo o titular, as indicações de que Nubel seria seu reserva imediato também irritaram os outros goleiros do elenco, Sven Ulreich e o jovem goleiro Christian Fruchtl, o que rendeu mais polêmica e especulações.

Se Neuer realmente renovar seu contrato, a briga pela posição de reserva imediato ficará ainda maior no clube bávaro. Mas o fato é que Nubel ainda nem chegou na equipe e sua contratação já causa muito barulho na Alemanha.