VÍDEO: gols da 12ª rodada da K-League

Após 12 rodadas, o Campeonato da Coreia do Sul (K-League) tem a liderança do Ulsan Hyundai, com 29 pontos, o melhor ataque (27 gols marcados) e a melhor defesa (8 sofridos) ao lado do Jeonbuk Motors, que é o vice com 29 pontos.

Os líderes têm o grande destaque na lista de atilheiros. Junior Negão soma 15 gols, nove a mais que Iljutcenko, o segundo goleador da competição. Em seguida, aparecem dois brasileiros: Cesinha (7 gols) e Felipe Silva (6).

Confira os gols da 12ª rodada da K-League, que teve mais um gol de Junior Negão. O grande artilheiro desta temporada marcou o único da vitória por 1 a 0 sobre o Gangwon.