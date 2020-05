VÍDEO: gols do time feminino da Juventus

O futebol praticado entre as mulheres ganhou um espaço muito maior nos últimos tempos, principalmente com a Copa do Mundo da França em 2019.

A competição entre seleções teve recorde de audiência e de engajamento ao redor do planeta, com torcidas atentas, transmissões inéditas e mulheres finalmente começando a ser valorizadas.

Clubes já fazem transações mais valiosas com elas e as federações estruturam melhor seus campeonatos, com investimentos muito mais significativos.

A Juventus é um desses gigantes que valoriza cada vez mais o futebol feminino. Veja esse compilado de gols das jogadores do time de Turim nas temporadas de 2018/19 e 2019/20.