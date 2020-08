VÍDEO: Joelinton e seus gols pelo Sport contra São Paulo e Santos

Joelinton Cassio Apolinario De Lira, de 23 anos, passou pelo Sport Recife por duas temporadas, a 2013/14 e a 2014/15. Atualmente, o brasileiro está no Newcastle mas já deixou cinco gols no histórico do Sport.

No vídeo acima, você confere dois gols marcados por Joelinton, contra o São Paulo e contra o Santos.