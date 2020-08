VÍDEO: espanhol é o melhor jogador do Polonês de 2019/20

O espanhol Jorge Félix hoje tem 28 anos e atua na posição de extremo pela esquerda. Após passar por clubes como Getafe, Alcorón, Rayo Majadahonda e Lleida, chegou ao Piast Gliwice para fazer sucesso no Campeonato Polonês.

Confira o vídeo com os gols do jogador, que soma 19 bolas na rede entre todas as competições nesta temporada. Ele ainda deu cinco assistências nas 39 partidas disputadas, das quais atuou em 38 como titular.