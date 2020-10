VÍDEO: Eintracht, uma das vítimas preferidas de Lewandowski

O Bayern de Munique goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 0 nesse sábado pelo campeonato alemão e o atacante polonês mostrou que não pretende diminuir o ritmo da temporada anterior.

Com três gols, Robert Lewandowski bateu mais um recorde, já que em cinco partidas pelo campeonato alemão ele marcou 10 gols.

Não foi a única vez que ele teve o Eintracht como vítima. Confira no vídeo acima outras vezes em que o polonês balançou as redes do time de Frankfurt.