VÍDEO: gols de Vinícius de Souza no futebol da Nicarágua

Os brasileiros estão espalhados pelo mundo do futebol. Com uma grande população que tem o futebol como paixão quase unânime, a criação de talentos é farta e faz o toque brasileiro se destacar inclusive no futebol da Nigéria, onde a bola está rolando apesar da pandemia do coronavírus.

Vinícius de Souza atua pelo Real Estelí, atual campeão nacional e vice-líder em 2020. Veja alguns dos melhores lances do meia com no futebol da América Central.