VÍDEO: gols do Barcelona na fase de grupos da atual Champions

No próximo sábado, o Barcelona volta a enfrentar o Napoli pelas oitavas de final da Champions League. Trata-se de uma competição que o time catalão conhece bem e que tenta avançar após o empate em 1 a 1 contra os italianos.

No começo da trajetória pelo título, o gigante do Camp Nou foi o líder do Grupo F com 14 pontos (quatro à frente do Borussia Dortmund) e nove gols marcados. Relembre esses lances protagonizados por Lionel Messi, Luis Suárez, Ansu Fati, Antione Griezmann e Carles Pérez.