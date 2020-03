Grêmio confirma dois casos positivos para o COVID-19

Já existem dois positivos para o coronavírus no Grêmio. São Cláudio Oderich, vice-presidente do Conselho de Administração, e Eduardo Fernandes, vice-assessor da presidência do Grêmio, que foram diagnosticados com o COVID-19, conforme relatado pelo clube.

Além disso, a equipe não hesitou em tranquilizar seus torcedores, acrescentando às informações que ambos estão em perfeitas condições e já foram enviados para suas respectivas casas para cumprir o protocolo de isolamento.

Apenas alguns dias atrás, os jogadores do Grêmio entraram em campo com máscaras em protesto por terem que jogar no meio da crise dos coronavírus, pouco antes de enfrentar São Luiz no Campeonato Carioca.

Veja o comunicado na íntegra:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa sua torcida que o vice-presidente do Conselho de Administração Cláudio Oderich foi submetido ao teste para checagem de contágio pelo COVID-19 e o resultado foi positivo. Oderich está em casa, cumprindo protocolo de isolamento, em bom estado de saúde.

Também o Assessor Adjunto da Presidência Eduardo Fernandes foi submetido ao teste e teve resultado positivo. Eduardo segue protocolo de isolamento domiciliar, recuperando-se e em bom estado de saúde. Já o Assessor Adjunto da Presidência Luiz Ferrari teve resultado negativo para contaminação pelo COVID-19.

Quanto ao vice-presidente Marco Bobsin, o Clube informa que segue aguardando os resultados do teste de checagem para contágio pelo COVID-19. Tão logo haja novidades, o Grêmio se manifestará via canais oficiais"