Grêmio lança uniforme 2020 com atletas 'de casa'

Enquanto o futebol não retorna no Brasil, os clubes preparam algumas novidades para seus torcedores. Depois do Flamengo lançar seu novo uniforme para 2020, o Grêmio também anunciou a novidade nesta quarta-feira (14).

Em parceria com a Umbro, fornecedora de material esportivo do clube gaúcho desde 2015, o tricolor divulgou o lançamento das novas camisas. Como de costume, a primeira camisa segue o padrão tricolor, enquanto a segunda camisa é branca com listras azuis.

Ao trazer a frase “É Puro Sentimento”, o novo uniforme visa homenagear a tradicional garra do Grêmio, conforme divulgado pelo clube e pela empresa. A frase aparece escrita em escudo feito para celebrar a conquista do Mundial de Clubes de 1983. Além disso, as camisas também trazem, na altura da nuca, a bandeira do Grêmio estilizada com a frase “Clube de Todos”.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a compra online será a alternativa. Os torcedores poderão adquirir os novos uniformes através do site Gremiomania, pelos valores de R$ 319,90, versão atleta, e R$ 259,90, versão torcedor. Já as torcedoras poderão comprar as novas camisas por R$249,90, versão atleta, e R$199,90, versão torcedor.

O anúncio foi feito em um vídeo divulgado pelo clube com atletas dos times masculino e feminino em suas respectivas casas vestindo as novas camisas. Cortês, Maicon, Paulo Miranda e Kannemann estavam entre os jogadores que serviram de “modelo”.

Assim como seu maior rival, o Internacional, a equipe do Grêmio já voltou aos treinamentos e aguarda o aval das autoridades para a retomada do futebol no Brasil.