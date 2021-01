Griezmann abre o placar e gera protestos do Granada

Em casa, o Granada iniciou o jogo deste sábado assustando o Barcelona e exigindo grande defesa de Ter Stegen no primeiro minuto. No entanto, os visitantes foram os responsáveis por abrir vantagem no placar.

O time catalão balançou as redes logo aos 12 minutos, em lance que gerou polêmica e grande reclamação da equipe local. A videoarbitragem teve de ser acionada.

A jogada começou com Busquets tentando passar para Messi, mas a bola desviou no caminho e sobrou para Griezmann, que estava claramente à frente da zaga.

Inicialmente, o juiz anulou o gol, mas a interpretação orientada pelo VAR para validar é de que o toque de Soldado desviando seria voluntário, configurando em um novo passe, o que validaria a posição do francês.