Griezmann e Dembélé treinaram em grupo

Griezmann olha com desejo para a Champions. EFE/ FC Barcelona / Miguel Ruiz

O próprio Barcelona informou em seu Twitter a presença de Griezmann e Dembélé na sessão de treinamento deste sábado. Ambos completaram uma parte do trabalho, com os cinco sentidos voltados para o Napoli. O primeiro poderia chegar a tempo para o jogo da Champions e, com o segundo, todo cuidado é pouco.