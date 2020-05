Griezmann, inegociável

Griezmann terá mais um ano para convencer o Camp Nou de que foi um bom investimento. 'Mundo Deportivo' afirma que o Barcelona considera o jogador intransferível para a reabertura do mercado da bola.

O Barcelona considera o atacante inegociável neste momento conforme a informação do jornal, que diz que ele não será incluído em nenhuma das operações da equipe catalã por jogadores como Lautaro Martínez e Miralem Pjanic.

O francês, além disso, ainda precisa mostrar que o esforço feito para trazê-lo do Atlético de Madrid valeu a pena. A adaptação nesta primeira e incompleta temporada vinha sendo difícil e, quando ele poderia ter mais minutos devido às lesões de Suárez e Dembélé, a Covid-19 fez a bola parar.

Nem mesmo uma grande oferta como a que o Newcastle United estaria disposto a fazer vai tirar o atacante do Camp Nou, já que o Barcelona decidiu manter o que era sua principal contratação na temporada 2019-20.

Sua continuidade, juntamente com a possível inclusão de Lautaro Martínez no time, deixa o ataque do Barcelona com seis nomes e muita concorrência por três posições. Soma-se os nomes de Leo Messi, Luis Suárez e Ousmane Dembélé, além do jovem Ansu Fati, que surgiu surpreendendo e ganhando o gosto da torcida.