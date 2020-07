Griezmann já tem seus primeiros 'pretendentes' de verão

Antoine Griezmann está frustrado. Não entende por que Setién não conta com ele.

Até agora, Griezmann está convencido a continuar no Barça, mas caso decida mudar de ideia, já conta com alguns clubes interessados no seu futebol.

De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', as equipes de Manchester (United e City) o acompanham bem de perto. A citada fonte afirma que as duas equipes já teriam perguntado por ele em algum momento.

No seu país natal, França, o PSG também sonha com a sua chegada, completa o 'Sport'. O contrato de Cavani chegou ao fim e o arque dos Príncipes procura um atacante.

De qualquer forma, o atacante francês espera convencer Setién de que merece ser sempre titular. Os 'culés' disputam LaLiga e o 'Principito' ainda sonha em triunfar no Camp Nou.