Griezmann pediu Vela na seleção de sua carreira

Antoine Griezmann jogou com alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo. No Atlético de Madrid, no Barcelona e com a França, diversos craques podem ser destacados em para formar uma imaginária seleção, mas o francês não queria esquecer seu parceiro na Real Sociedad Carlos Vela.

'Bleacher Report', em homenagem ao jogador do Barcelona, ​​publicou uma fotografia em que Griezmann aparece com Ter Stegen, Busquets, Pogba, Varane, Filipe Luis, Godín, Messi, Juanfran, Kanté e Mbappé.

Nas redes sociais, o francês da equipe catalã pediu um lugar para seu ex-companheiro de equipe da Real Sociedad. Griezmann acha justo incluir Carlos Vela entre os onze melhores.

Ambos formaram uma grande dupla. Agora, o mexicano é considerado maior estrela do futebol nos Estados Unidos, onde brilha pelo Los Angeles FC.