Griezmann reserva! As escalações de Barcelona e Bayern

Chegou o momento da decisão. Uma hora antes do apito inicial, Barcelona e Bayern de Munique divulgaram suas escalações para a partida no Estádio da Luz, em Lisboa.

A surpresa ficou para a presença de Antoine Griezmann entre os reservas do gigante catalão, que poucas horas antes do confronto confirmou também o resultado positivo de Umtiti para coronavírus.

Com o atacante francês no banco, Quique Setién inicia a partida com um meio de campo reforçado. Ousmane Dembélé, recuperado de grave lesão, volta a estar disponível e é opção para entrar ao longo da partida.

Já do lado alemão, Hansi Flick esperou até o último minuto para definir sobre a presença de Pavard e Davies. O francês nem está no banco, enquanto o segundo foi escalado entre os onze.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Vidal, Sergi Roberto, De Jong; Messi e Suárez.

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; e Lewandowski.