Griezmann tem um obstáculo para jogar bem no Barcelona: Lionel Messi, diz Wenger

O ex-treinador do Arsenal, Arsène Wenger acredita que o maior impedimento para que Griezmann brilhe no Barcelona é a presença de Lionel Messi. O treinador francês não falou isso em tom de crítica nem ao seu compatriota e nem a Messi, mas referiu-se à necessidade que tem aparecido de Griezmann jogar fora de posição.

Em entrevista ao 'beIN Sports', o técnico que passou 22 anos nos 'Gunners' entende que o atacante francês deva jogar pelo meio e não pelos lados, como vem sendo, mas destacou que a prioridade que Messi tem naquela posição acaba por ofuscar o talento do camisa 7.

"Hoje ele [Griezmann] é um jogador que deve atuar pelo centro porque ele tem um ótimo índice de trabalho e precisão nos passes. Ele pode ser perigoso com o último passe e perto do gol, mas há um congestionamento porque ele está na área de jogo do Messi", declarou Wenger.

O atacante francês vinha de boas temporadas no Atlético de Madrid e até mesmo na Real Sociedad, antes de ser comprado pelo Atleti. Durante seis temporadas seguidas, Griezmann marcou pelo menos 20 gols. Porém, eu seu primeiro ano no Barça, ele balançou as redes 15 vezes em 48 partidas. Na atual temporada, Griezmann ainda não balançou as redes em quatro partidas disputadas.

Wenger, com toda sua experiência de técnico, falou a respeito de usar um jogador fora de sua posição por muito tempo. Ele identifica que isso pode ser um problema para Griezmann, caso não consiga jogar em uma função que lhe seja mais habitual.

"Não jogar em sua posição é complicado. No começo o jogador aceita, mas se ele não se sente atendido em suas necessidades e sente que a posição não o favorece a expressar suas qualidades, a longo prazo ele ficará desencorajado", declarou Wenger.

O atacante francês deve participar do clássico contra o Real Madrid, que será disputado no sábado (24), às 11h (de Brasília), no Camp Nou.