Guardiola confirma desfalques contra o Burnley

O Manchester City volta a campo nesta segunda-feira contra o Burnley pela 30ª rodada da Premier League. Pep Guardiola não poderá contar com todas as peças na partida e falou a respeito dos desfalques em entrevista coletiva na noite deste domingo.

Sobre Eric Garcia, lesionado na cabeça contra o Arsenal, haverá um cuidado especial. "Como vocês sabem, a Premier League decide que, quando houver uma concussão, é um protocolo ter uma semana/10 dias de folga. Vimos o Eric ontem e, claro, ele machucou o rosto. Ele deixou o hospital e se sente muito bem depois do que aconteceu", explicou Pep.

O treinador tem sua estratégia para aproveitar as peças sem sobrecarga. "Para obter condição física, você precisa jogar. Não trocarei os 11 jogadores todas as vezes, mas usarei a chance de fazer cinco substituições a cada jogo. E o melhor estará pronto para disputar a copa se tivermos sorte de vencer o Newcastle e, principalmente, o Madri", disse o técnico do City.

"Nós temos bons jogadores o suficiente na frente. Gabriel pode jogar na esquerda, Foden pode jogar na esquerda. Também temos Raheem. A maior parte está em boas condições, como Phil, Riyad e Raheem. Eles são muito estáveis em termos de lesão", acrescentou.

John Stones também deverá ser ausência. "Após a segunda ou terceira sessão de treinamento, John Stones teve um problema no tornozelo. Ele está no final de sua recuperação agora - ele não estava disponível (para o Arsenal)", informou o técnico.

"O Leroy Sané estava muito tempo longe. Ele está treinando sem dor e passo a passo. Todos estão em forma e tomaremos decisões que dependem de muitas, muitas razões. Eu vou decidindo a maneira como eles estão treinando. Vou tentar deixá-los jogar", afirmou Pep.

Os futuros de Leroy, Claudio Bravo e David Silva

Ainda sobre Sané, o técnico esclareceu: "O Leroy recusou a prorrogação do contrato. Todo mundo sabe. Se no final da temporada dois clubes concordarem que ele pode ele vai sair, se não, ele sairá no final do contrato. O clube ofereceu duas ou três vezes e ele o rejeitou".

"Quando fazemos uma oferta a um jogador, é porque o queremos. Ele tem qualidade especial. Queremos que jogadores que queiram jogar com o clube atinjam metas. Ele é um cara legal e eu o amo muito. Não tenho nada contra - mas ele quer outra aventura", acrescentou Pep.

"O Claudio Bravo permanecerá até o final da temporada como David Silva. Ele tinha um problema muscular e ficou aqui na Inglaterra durante o confinamento. Ele voltou bem, mas uma semana antes do primeiro jogo teve dores nas costas. Dentro de alguns dias voltará a treinar", concluiu o comandante do Manchester City.