Guardiola confirmou as baixas de Agüero e Laporte contra o Aston Villa

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, apareceu em coletiva de imprensa na prévia do confronto contra o Aston Villa, a primeira partida adiada que será disputada nesta quarta-feira, 20 de janeiro, no Etihad.

Questionado sobre a situação de 'Kun' Agüero, o treinador catalão confirmou que o argentino continua isolado: "Agüero ainda está isolado, não está pronto para o Aston Villa. Precisamos dele, sentimos falta dele. Os números falam por si, é o melhor atacante da nossa história. Ele pode vencer jogos sozinho e não está conosco há muito tempo. Não sei quanto lhe resta".

Além disso, informou que Aymeric Laporte ainda carece dos últimos passos para poder voltar: "Aymeric está faltando os últimos passos. Ele não estará pronto para quarta-feira, mas já treina conosco. Pode estar disponível no sábado. Precisamos dele. Depende dele voltar a estar em forma e voltar à equipe, mas tem todas as qualidades. É o melhor lateral. Não podemos apenas jogar com John Stones e Rúben Dias. Também precisamos de Nathan Aké e Eric Garcia. E precisamos de Laporte”.

Sobre se a sua equipe é candidata ao título, Guardiola respondeu: "Não sei o que vai acontecer no futuro. Não éramos candidatos há três meses e agora somos. Só quero fazer um grande jogo e vencer o Aston Villa".

"Esperamos o melhor Aston Villa possível. O mais importante é que todos estejam saudáveis ​​e, a partir daí, esperamos o melhor. Eles não estão sofrendo na parte inferior da tabela, são uma equipe totalmente diferente da temporada passada", acrescentou.