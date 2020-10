Guardiola elogia Cristiano Ronaldo e o futebol português

Pep Guardiola compareceu aos microfones em entrevista coletiva prévia ao jogo desta quarta-feira no Etihad Stadium, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.

Além de falar sobre a partida contra o Porto, o treinador analisou sua relação com o futebol português e fez questão de elogiar a seleção portuguesa.

"Acho a seleção portuguesa incrível e uma das equipes favoritas a ganhar a Eurocopa e a Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo, a Seleção tem excelentes goleiros, zagueiros, laterais, meias... É uma equipe incrível, uma ótima geração. O povo deve se orgulhar muito da qualidade que tem", comentou o técnico do Manchester City.

Uma das novidades do City na temporada é Rúben Dias. O ex-Benfica projetou o duelo de estreia e admitiu pressão pela titularidade. O fato de ter jogadores de Portugal em seu time também foi exaltado na entrevista.

"São excepcionais! Ganharam a Liga das Nações, a qualidade, o número de jogadores... Sou privilegiado por poder aproveitar jogadores portugueses na minha equipe. Fui criado com jogadores como Figo, Couto, Baía no Barcelona. Adorava-os. Profissionais incríveis de imenso talento. Tenho ótimas memórias da relação com eles. Sou catalão, então é parecido o clima, estilo de vida, a nossa comida", acrescentou Guardiola.