Guardiola lamenta a lesão de Van Dijk: 'Desejamos o melhor para ele'

A lesão de Van Dijk, zagueiro do Liverpool, foi uma das notícias mais marcantes do final de semana da Premier League. No derby de Merseyside, contra o Everton, o defensor sofreu uma dura entrada do goleiro Jordan Pickford, e lesionou o joelho com gravidade.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, foi perguntando sobre a lesão de Van Dijk e desejou uma pronta recuperação ao atleta.

"Não posso dizer como vai afetar o Liverpool, o Jürgen pode falar melhor sobre isso. Desejamos o melhor e uma boa recuperação. Não gosto que os adversários percam jogadores importantes durante muito tempo. Não o conheço bem, mas me parece uma pessoa forte", disse o treinador do Manchester City em entrevista coletiva.

"Creio que voltará bem. Esperamos que volte, porque o campeonato é melhor com bons jogadores em campo e ele é um dos melhores. Desejamos o melhor para ele e para o Liverpool", concluiu.