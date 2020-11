Guardiola confirma retornos do Manchester City para a Champions

Pep Guardiola falou com a imprensa antes do duelo entre Manchester City e Olympiacos na Grécia, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.

O técnico confirmou os retornos de Fernandinho e Benjamin Mendy. “Todos estão em forma, exceto o Nathan”, disse Pep descartando Nathan Ake. O brasileiro volta após lesão sofrida contra o Porto no mês passado, enquanto o lateral-esquerdo estava se recuperando de problema muscular.

O treinador também falou sobre Agüero, que vem de lesão no tendão e foi reserva no fim de semana. "Queremos que ele volte. Hoje ele está treinando de novo, queremos que ele recupere uma boa sensação no joelho", disse antes de projetar as ambições do time.

“Podemos jogar esta competição até fevereiro e focar em outras competições, principalmente a Premier League. Mas, ao mesmo tempo, sabemos o quão difícil é a Champions League. Um passo de cada vez", avaliou Pep Guardiola. Confira mais de seu depoimento no vídeo acima.

Com 100º de aproveitamento, o time inglês soma nove pontos e lidera o grupo 3 da Champions League. Atrás, aparecem Porto (6 pontos), Olympiacos (3) e Olympique de Marselha (0).