O Manchester City teve uma vitória tranquila neste sábado, quando recebeu o Newcastle em jogo da 15ª rodada da Premier League 2020/2021.

O placar deixa o time de Pep Guardiola em quinto lugar na tabela, com 26 pontos, a cinco do líder Liverpool, que ainda entrará em campo neste domingo. Após a partida desse sábado, o treinador do City comentou sobre a partida.

“Nós nos saímos muito bem. Foi um jogo difícil com as condições meteorológicas. Sofremos para fazer gols, mas jogamos como precisávamos. Foi importante a maneira como jogamos. Foi o melhor desempenho da temporada, nosso futebol tem que ser jogado em um ritmo, não pode estar para cima e para baixo o tempo todo", disse Pep Guardiola.

O treinador exaltou a evolução e a compreensão de jogo por parte dos atletas: "Não é fácil com dez jogadores defendendo, mas os caras jogaram muito bem e estou feliz pela maneira como jogamos. Os resultados são consequência da forma como jogamos. Estamos melhorando, os jogadores entenderam porque é importante fazer o que fazemos".

“Foi uma pena não termos marcado mais, mas foi bom. Temos de melhorar a nossa situação clínica, perdemos duas oportunidades a dois metros do gol. Quando melhorarmos nisso, vamos marcar muitos gols. Subimos algumas posições (na tabela) mas agora não paramos. Em menos de 48 horas, temos outro jogo no Goodison Park e vamos tentar jogar bem”, acrescentou.

O Manchester City volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Everton pela 16ª rodada da Premier League.