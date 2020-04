Formando na base do Santos, Gustavo Henrique foi um dos destaques do último Campeonato Brasileiro. Suas atuações chamaram a atenção do Flamengo e o zagueiro agora está sob o comando de Jorge Jesus.

O zagueiro falou sobre os melhores da sua posição, e no Brasil, o defensor do Flamengo escolheu Rodrigo Caio, Pedro Geromel e Victor Cuesta. Já na Europa, a admiração fica com Van Dijk e Sergio Ramos.