VÍDEO: Gustavo Henrique participa do "Desafio PES"

O Flamengo vive a expectativa da liberação para o retorno dos treinamentos na próxima semana. Os dirigentes do clube aguardam, até sexta-feira(18), o aval do Governo do Estado do Rio de Janeiro para reabrir o Ninho do Urubu e receber os atletas.

O clube chegou a elaborar uma cartilha espelhada no Bayern de Munique, que já voltou a treinar na Alemanha, para proteger atletas e funcionários contra o coronavírus.

Enquanto isso, os jogadores treinam em casa, compartilham seus momentos de quarentena pelas redes sociais e participam de desafios, como Gustavo Henrique no "Desafio PES" na Fla TV.