Há quanto tempo o Botafogo não vence o Flamengo?

Nesse sábado (5) aconteceu mais uma edição do Clássico da Rivalidade, disputado entre Botafogo e Flamengo. Pela 24ª rodada do Brasileirão, os dois times entraram no campo do Nilton Santos e o Rubro-Negro saiu vencedor, por 1 a 0. A vitória ajudou a amenizar a crise pela qual o Flamengo passa. Já pelo lado do Fogão, já são mais de dois anos sem vencer o Fla.

Já são seis jogos desde a última vez que o Botafogo bateu o rival carioca. Foram cinco derrotas e um empate.

A última vitória do Fogão sobre o Flamengo aconteceu em 10 de novembro de 2018, pela 33ª rodada do Brasileirão, que terminou 2 a 1 para o Bota. Naquele jogo, Erik e Leo Valencia marcaram os gols do time da casa, enquanto Vitinho descontou para o Rubro-Negro.

O Botafogo vive uma fase dramática em 2020. O time chega à 24ª rodada do Brasileirão em 19º lugar, ou seja, penúltimo colocado do Brasileirão. No campeonato nacional, o clube do Nilton Santos chega de uma série de cinco derrotas consecutivas.