Haaland ainda 'longe' de Messi e Cristiano Ronaldo - e também de Barcelona e Real Madrid

Erlinga Haalan é uma das sensações do futebol e, com isso, surgem muitos rumores sobre seu futuro. O norueguês, especulado em times gigantes como Real Madrid e Barcelona, porém, não se deixa levar e garante estar focado no Borussia Dortmund.

Aos 20 anos de idade, Haaland já superou a marca dos 100 gols profissionais e tem mostrado um bom potencial para chegar ao topo no futebol mundial. Já indicado como um dos sucessores de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o norugês, autor de 39 gols em 36 jogos na temporada, entre clube e seleção, é cauteloso no assunto, enquanto exalta a dupla de melhores do mundo.

"Penso apenas em mim e em melhorar em cada jogo e cada dia. Não preciso falar sobre Messi e Cristiano Ronaldo, que são provavelmente os melhores jogadores na história. Ainda preciso de muito para chegar perto deles", disse ao jornal Dagbladet, da Noruega.

E como é comum de acontecer com talentos como Haaland, o jovem jogador do Borussia Dortmund é alvo de muitas especulações e tem muitos times interessados em poder contar com o seu futebol. Entre os favoritos para terem o noruguês no futuro estão os gigantes espanhóis Barcelona e Real Madrid. No entanto, o jogador não está pensando em uma transferência, pelo menos não pelas próximas três temporadas.

"Ainda tenho um contrato de três anos com o Dortmund e não estou preocupado com rumores", disse o jogador, concentrado com a seleção norueguesa para a disputa das primeiras rodadas da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

A estrela de Haaland, inclusive, já brilha desde que ele chamou a atenção defendendo o RB Salzburg, antes de se transferir ao Borussia Dortmund. Pela equipe alemã, o camisa 9 já tem 49 gols marcados em 49 partidas disputadas, além de mais onze assistências para seus companheiros de time.