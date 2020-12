Haaland escolhe sete atacantes que o superam: CR7, Kane, Lewandowski...

Haaland está firmado no cenário europeu há algum tempo. Tanto que até lhe perguntam sobre outros atacantes para que ele possa escolher quem são os mais destacados. Neste caso, durante uma entrevista ao 'Verdens Gang', ele citou sete atacantes que considera melhor que ele.

São eles Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Kun Agüero, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Roberto Firmino e Timo Werner. Ele não escolheu outros atacantes de alta qualidade, como Leo Messi e Neymar, pois se concentrou nos jogadores mais especializados no chute.

O português, aliás, foi escolhido como parte do melhor ataque de todos os tempos no 'Dream Team da Bola de Ouro'. Talvez, se o atual atacante do Borussia Dortmund continuar assim, ele acabe entrando neste tipo de XI daqui a muitos anos.

Por enquanto, ele ainda é crucial na Bundesliga, onde vem se firmando como um dos mais letais do mundo na cara do gol. No que diz respeito à escolha de contrapartes superiores, é surpreendente que cinco deles estejam ativos na Premier League; apenas um na mesma categoria.