"Haaland ganhou 12 quilos de massa muscular em 15 meses"

Haaland é o nome da moda no futebol europeu. Todo mundo admira a joia norueguesa desde seu surgimento no Red Bull Salzburg até sua chegada arrasadora ao Borussia Dortmund. Mas tantos gols exigiram muito esforço.

"Ele ganhou 12 quilos de massa muscular em 5 meses. Incrível! Era necessário porque ele tinha crescido 20 centímetros em um tempo muito curto. Seu físico é geneticamente predisposto para o treinamento", revelou Borre Steenslid, seu personal trainer, a 'Corriere dello Sport. '

Steenslid assegurou que "seu corpo estava desequilibrado". "Tivemos que começar de novo", acrescentou o ex-jogador do Molde, time norueguês onde ele trabalhou com o atual jogador do Borussia Dortmuind.

"Haaland era quem estava mais perto do buffet, seu prato era uma montanha cheia de comida", disse o preparador físico sobre a dieta que o futebolista norueguês tinha.

Com apenas 19 anos, o jogador soma 60 gols na recente carreira. Pela Bundesliga, ele tem dez gols em nove jogos disputados.