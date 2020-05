"Haaland não é tecnicamente um craque"

Haaland está encantando o mundo do futebol na Bundesliga. Tanto que o Real Madrid sonha com ele, mas não poderá realizar esse desejo no próximo mercado devido a crise financeira.

O jovem norueguês tem um grande futuro pela frente, embora não tenha todos os fundamentos bem definidos. "Haaland é muito potente e se move muito bem para a sua altura", disse Capello.

"Tecnicamente não é um craque, mas tem velocidade e potência. É muito complicado pará-lo", continuou Capello.

Em relação a possível contratação por parte do Real Madrid, Capello não vê o futebol espanhol como o melhor destino para o jovem: "Acredito que a Premier lhe faria bem e em uma equipe como o Liverpool com Mané e Salah", concluiu.