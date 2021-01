Haaland, prioridade número um para o Manchester United

O homem-gol da moda na Europa e com um brilhante futuro no Velho Continente se chama Erling Haaland. O atacante norueguês do Borussia Dortmund chama a atenção dos gigantes... entre eles o Manchester United, que procura um 'killer'.

Conforme relatado por 'Mirror', esse interesse dos 'Red Devils' tem se acentuado nas últimas semanas. Agora, o atacante da equipe alemã é o primeiro na lista de prioridades do grupo de Old Trafford.

Haaland tem 17 gols e três assistências até o momento nesta temporada pelo Borussia, depois de disputar 15 jogos até o momento nesta temporada e apesar de ter passado por uma lesão.

Na verdade, o atacante reapareceu neste fim de semana na Bundesliga na vitória de sua equipe por 2-0. Nesta ocasião, ele não conseguiu ver o gol depois de passar pela enfermaria.

O United mudou suas preferências, já que, curiosamente, no passado insistia em Jadon Sancho, companheiro de Haaland no Borussia Dortmund. Dada a recusa dos do Westfalenstadion, finalmente a equipe treinada por Ole Gunnar Solskjaer acabou desistindo.